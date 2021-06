Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Durcesio Mello é o presidente do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Por Leonardo Bessa

Publicado 28/06/2021 09:51 | Atualizado 28/06/2021 09:53

Rio - Após a venda do lateral-esquerdo PV ao Internacional, o Botafogo se pronunciou através de uma Nota Oficial na última semana. Porém, na noite do último domingo (28), a reportagem teve acesso a um áudio no qual o presidente do clube, Durcesio Mello, explica os moldes da negociação com a equipe gaúcha. O mandatário garante que toda a receita da transação será destinada ao pagamento de salários de jogadores e colaboradores do clube.

"O Botafogo recebeu tudo à vista, R$ 2,6 milhões, só R$ 400 mil que vão ser até o final do ano. Tá todo o dinheiro no Sindicato, ou seja, 100% pra pagar salários de jogadores e funcionários, que a gente precisa. Porque você tem de entender o seguinte: Se eu não pagar salários, eu perco o jogador de qualquer maneira. E se vender no futuro em euros, o Internacional vender, nós temos 25% do passe. A gente tinha 50, agora temos 25. Então, se o Internacional vender amanhã por 10 milhões de euros, a gente vai botar 2,5 milhões de euros no bolso. Simples assim. A gente precisava. Você acha que não estou triste? Estou muito chateado de ter que vender o PV, porque apareceu essa oportunidade", disse o mandatário do Glorioso.

Publicidade

Na nota publicada na semana passada, o Botafogo informou ainda que outras negociações estão em curso. Além de Sousa, que está sendo negociado com o Cercle Brugge-BEL, e Andrew, cedido ao Gil Vicente-POR, outros atletas podem estar deixando General Severiano devido a situação financeira do clube.