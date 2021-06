CEO Jorge Braga reviu a previsão de arrecadação e de gastos em 2021 - Vitor Silva/Botafogo

CEO Jorge Braga reviu a previsão de arrecadação e de gastos em 2021Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:34

Revisado após a chegada do CEO, Jorge Braga, a previsão de orçamento do Botafogo para 2021 projeta um rombo ainda maior nas contas alvinegras do ano. Devido à mudança, o Conselho Deliberativo do clube, que tratou do assunto em abril, terá que aprovar novamente o documento atualizado.

Se inicialmente o Botafogo previa um prejuízo de R$ 20,6 milhões, agora o rombo é ainda maior: de R$ 59,9 milhões, quase três vezes mais. As informações são do site 'Ge'.



Publicidade

A mudança no orçamento deve-se a uma previsão mais realista da temporada, com diminuição das receitas e aumento das despesas. Com a revisão, por exemplo, há forte queda na arrecadação de publicidade e patrocínio (de R$ 14,5 milhões para R$ 8,2 milhões) e do programa de sócio-torcedor (de R$ 10 milhões para R$ 4,9 milhões).

Com essas diminuições, a previsão de arrecadação em 2021 caiu de R$ 139,4 milhões para R$ 117,4 milhões. A maior parte deve-se à venda de jogadores, que agora prevê R$ 71,8 milhões no caixa, valor próximo à primeira versão (R$ 73 milhões)

Publicidade

Por outro lado, a despesa teve aumento principalmente por conta de gasto com pessoal, que subiu de R$ 59,6 milhões para R$ 74,8 milhões. Em compensação, gastos gerais e de materiais caíram em pouco mais de R$ 5 milhões.