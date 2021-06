Camisa especial em homenagem Mês do Orgulho LGBTQIA+. - Foto: Divulgação/Botafogo

Rio - A partida contra o Vitória, às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela Série B, será marcada pela ação da Centrum, patrocinadora do Botafogo que irá promover com uma camisa especial em homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. O uniforme estampará a mensagem #AmorÉAmor que faz parte da campanha "Ninguém Cala Esse Nosso Amor".

Umm dos principais movimentos do Glorioso em apoio à comunidade, foi pelo reconhecimento da primeira torcida formada por integrantes da comunidade LGBTQIA+, com uma faixa da torcida na arquibancada do Nílton Santos e também nas partidas que o clube é mandante.

"É papel do Botafogo, marca gigantesca do futebol mundial, dar visibilidade e apoio a uma luta tão significativa: o direito das pessoas amarem quem elas quiserem. Ninguém pode calar o amor de ninguém. Temos muito orgulho em abraçar a maior diversidade possível de botafoguenses", disse o gerente de negócios do Botafogo, Caio Araújo.

Na entrada do estádio, o Botafogo entrará em campo portando uma faixa com os dizeres na braçadeira e uniforme do capitão Kanu, com as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+. Além disso, a arte oficial da escalação e fundo da entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca, estarão com mensagens referentes à campanha com os dizeres "Amor", "Diversidade", "Respeito", "Orgulho" e "Inclusão".

Os uniformes do Botafogo serão leiloados com a mensagem e autografada pelos jogadores, além da parte da renda ser destinada para um projeto que oferece acolhimento para jovens LGBTQIA+, que foram expulsos de suas casas. O movimento inclui auxílio em educação e empregabilidade, além de alimentação, suporte de saúde clínica e mental e assistência social.

