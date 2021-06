Zagueiro Sousa - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:54

Rio - Por empréstimo de duas temporadas ao Cercle Brugge, até julho de 2023, o zagueiro Sousa, de 19 anos, renovou com o Botafogo até 2025. Caso atinja metas no novo clube, o Cercle será obrigado a comprar o atleta. A informação é do site "GE".

O Botafogo receberá por empréstimo no valor de 500 e 600 mil euros, cerca de R$ 3 e R$ 3,5 milhões de reais, na cotação atual. E caso atinja metas no Cercle Brugge, o clube belga terá que desembolsar para os cofres do Glorioso, o valor de 1,5 milhão de euros, que fica em torno de R$ 8,83 milhões de reais.

Após completar 15 partidas disputas na última temporada, o zagueiro Sousa teve destaque neste ano em sete partidas com apenas um gol. Para ocupar a vaga deixada pelo jogador, o Botafogo planeja ir ao mercado, apesar de Kanu, Joel Carli e Gilvan estarem no elenco. Há a possibilidade do jovem Ewerton, da base, ser reintegrado aos profissionais, que já teve uma oportunidade sendo relacionado neste ano.

Na próxima quarta-feira (30), o Botafogo enfrenta o Vitória, às 21h30, no Raulino de Oliveira, às 21h30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com um jogo a menos, o Glorioso está na décima colocação com oito pontos.