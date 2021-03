Laura Keller e Jorge Sousa Reprodução de internet

31/03/2021

Depois que Laura Keller expôs que seu ex-marido, Jorge Sousa, atualmente se relaciona com uma ex-amiga dela e chamar a moça de 'talarica', a jovem Dayana Oliveira, a atual namorada do Jorge, resolveu se pronunciar. Dayana afirma que as declarações de Laura a fizeram receber uma onda de ataques.

"Eu estou recebendo diversas mensagens de pessoas me ameaçando, me mandando mensagens bem ruins e não acho justo porque todo mundo só ouviu um lado da história e eu acho extrema falta de responsabilidade uma pessoa que tem mais de 600 mil seguidores falar no perfil dela pra outras mulheres destilarem ódio no meu perfil", disse.

Dayana ainda negou que Jorge tenha traído Laura com ela e que a própria atriz e DJ a teria usado para tentar salvar o casamento dela com Jorge. "O que ela falou não condiz com a verdade. Foi uma história muito mal contada que ela contou. Ela disse que foi traída dentro da própria casa e isso nunca aconteceu. Se aconteeu alguma coisa dnetro da casa dela foi com o consentimento dela e por vontade dela. O que ela fez comigo foi me ver como uma forma de reatar, de reacender um casamento que já tinha acabado há muito tempo, que foi anunciado o término há muito tempo".

A morena ainda disse que, na verdade, Laura Keller nunca aceitou o fim do casamento com Jorge. "Ela nunca aceitou o término e vinha pagar de mulher empoderada, que era fênix, que não precisava de homem pra nada, mas por trás sempre correu atrás do Jorge. Todas as vezes que tivemos contato foi porque ela veio até mim. E das últimas vezes que ela veio até mim foi pra me ameaçar de forma grave. Eu já tinha dito que se isso acontecesse novamente eu tomaria providências e vou tomar. O Jorge também tem sido ameaçado por ela e inclusive agressões de várias formas. Eu fico indignada porque se fosse ao contrário, se fosse uma mulher sendo submetida a tudo isso simplesmente porque não quer mais a pessoa que ela estava, as coisas não seriam vistas como estão sendo", disse a morena.

Por fim, Dayana ainda mostrou prints de conversas no WhatsApp em que ela é ameaçada por Laura. Em uma das conversas, que aconteceu através do WhatsApp do Jorge, Laura aparece dizendo que iria "meter a porrada" em Dayana. Puxado!