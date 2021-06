Presidente Durcesio Mello disse que venda de PV era necessária - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Presidente Durcesio Mello disse que venda de PV era necessáriaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/06/2021 17:50 | Atualizado 28/06/2021 17:51

A pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT), a 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que todo o valor da venda de Paulo Victor ao Internacional seja usado para o pagamento de salários no Botafogo. A decisão impede que o dinheiro seja penhorado para pagar dívida do ex-técnico Oswaldo de Oliveira. A informação inicial é do site 'Ge'.

Com a venda de PV, o Botafogo receberá R$ 3 milhões por 25% dos direitos econômicos (mais outro valor por metas conquistadas pelo jogador). Esse dinheiro irá diretamente para a conta determinada para o pagamento de salários, como determina acordo entre o clube, o MPT e o Sindicato dos Empregados de Clubes.



Um alívio para a diretoria, que negociou o jovem justamente para pagar os salários e viu na semana passada o técnico Oswaldo de Oliveira conseguir uma autorização judicial para ficar com 20% do valor que o Internacional pagará pelo atleta.