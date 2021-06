Treinador da Seleção, Tite terá dois jogos antes da Copa América - AFP

Treinador da Seleção, Tite terá dois jogos antes da Copa AméricaAFP

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:10

Rio - Mauro Cezar Pereira detonou o trabalho de Tite à frente da seleção brasileira na Copa América. Após o empate em 1 a 1 com o Equador, no último domingo, com um time alternativo, o jornalista criticou o desempenho da equipe com o treinador.

"O Tite trabalha com uma camisa de força. Ele não tem diversidade de jogo e não usa esses jogos para mudar isso. Era um jogo para arriscar, tentar coisas diferentes, com jogadores de outra característica, até para ver como o time se sairia caso ele precise amanhã. Esse conservadorismo nesse jogo não dá. É desanimador", disse Mauro durante uma live do "UOL".

"Tite é um bom treinador. Quando foi para a seleção, era de fato o melhor técnico brasileiro naquele momento. Passado todo esse tempo, ele continua sendo muito conservador. O Firmino joga bem no Liverpool, mas não joga bem com o Tite. Gabigol joga bem com Jesus e Ceni e não joga bem com Tite. Por que será? O Brasil faz 1 a 0 no Equador e começa a marcar no campo de defesa. Essas equipes acionam mais os atacantes, participam mais do jogo, marcam no campo ofensivo, roubam a bola perto do gol. Aí é uma coisa mais estática, mais conservadora. Uma proposta de jogo que não se compara com outra porque ele é assim", completou.