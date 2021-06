Benite ganhou destaque na imprensa espanhola antes do Pré-Olímpico - Reprodução

Benite ganhou destaque na imprensa espanhola antes do Pré-OlímpicoReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:59

Split (CRO) - Neste domingo (27) foram definidos os 12 nomes que irão representar o Brasil no Pré-Olímpico de basquete em Split, na Croácia, a partir desta terça-feira (29). Aleksandar Petrovic, técnico da Seleção Brasileira, fechou a convocação após o corte do ala/pivô Léo Demétrio, do Flamengo.

Demétrio não foi o único corte do técnico croata. Anteriormente, após os amistosos de preparação contra a Polônia, o armador Caio Pacheco e o pivô Cristiano Felício já tinham sido cortados da relação. O último nome retirado da disputa na Croácia fechou a lista com os 12 nomes que irão atrás da vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Veja a lista abaixo:

Armadores

Georginho - São Paulo

Marcelinho Huertas - Tenerife-ESP

Rafa Luz - BC Nevis-Optibet-LIT

Yago - Flamengo



Alas/Armadores

Vitor Benite - Burgos-ESP



Alas

Alex Garcia - Bauru

Léo Meindl - Fuenlabrada-ESP



Alas/pivôs

Bruno Caboclo - Limoges-FRA

Lucas Dias - SESI Franca



Pivôs

Anderson Varejão - Cleveland Cavaliers-EUA

Lucas Mariano - São Paulo

Rafael Hettsheimeir - Flamengo

O Brasil estreia em Split contra a Tunísia, nesta terça-feira, às 15h. No dia seguinte, também às 15h, a Seleção encara os donos da casa pelo encerramento do Grupo B.