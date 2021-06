Inter disputa a Libertadores - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:40

Rio - A Conmebol estuda acabar com a regra do gol fora de casa na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Após a Uefa optar pela mudança na última semana, a entidade sul-americana pode fazer o mesmo em suas competições a partir de 2022. A informação é do "UOL".

A mudança chegou a ser discutida em 2019, mas não foi aprovada por sofrer resistência de federações menores. Elas acreditam que o gol fora de casa é um critério que pode ser benéfico para equipes mais fracas tecnicamente. No entanto, agora há o argumento de que, desde 2009, apenas o Atlético Nacional, em 2016, ganhou a competição sem ser argentino ou brasileiro.

A Conmebol utiliza o gol fora de casa em suas competições desde 2005, justamente por influência da Uefa. A partir de 2008, o critério foi abolido para a final até 2018, quando a decisão passou a ser em jogo único.