Publicado 28/06/2021 11:23 | Atualizado 28/06/2021 11:26

Rio - O Olympique de Marseille não está inclinado a liberar Gerson para a disputa dos jogos Olímpicos de Tóquio, segundo informações do jornalista Eric Frosio, do “L’Equipe”. Eric afirma que é da vontade do jogador em participar da competição, mas irá respeitar a decisão do clube.

O ex-Flamengo é um dos 18 jogadores convocado por André Jardine, quando a lista foi divulgada no último dia 17.

Gerson já está na França, após longo período de negociação entre o clube carioca e o francês. O meia foi um pedido do técnico argentino Jorge Sampaolli, que está à frente da equipe de Marseille.

Além de Gerson, Jardine pode ficar sem o atacante Pedro, que inicialmente, foi barrado pelo clube rubro-negro.