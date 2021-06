Bandeira LGBT usada no combate a homofobia - Agência Brasil

Bandeira LGBT usada no combate a homofobia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 10:22

Rio - A Seleção Brasileira é a única da Copa América a não adotar o número 24 na relação de camisas. Tal situação foi motivo de ação judicial do "Grupo Arco Íris de Cidadania LGBT", que questiona os motivos pelos quais a CBF não utiliza a numeração na camisa em torneios oficiais. A "ação de justificação com pedido de explicações" foi repassada na 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, neste domingo (27). A CBF ainda não se manifestou sobre o caso. A informação é do portal "ge.globo".

A associação fez cinco questionamentos e pede repostas da CBF em até 48h:

"- A não inclusão do número 24 no uniforme oficial nas competições constitui uma política deliberada da interpelada?

- Em caso negativo, qual o motivo da não inclusão do número 24 no uniforme oficial da interpelada?

- Qual o departamento dentro da interpelada que é responsável pela deliberação dos números no uniforme oficial da seleção?

- Quais as pessoas e funcionários da interpelada, que integram este departamento que delibera sobre a definição de números no uniforme oficial?

- Existe alguma orientação da FIFA ou da CONMEBOL sobre o registro de jogadores com o número 24 na camisa?"

A rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por ações contra a homofobia. Vasco, Fluminense e Flamengo entraram em campo com referência à luta pela causa. Outras equipes também fizeram suas ações no Dia do Orgulho LGBTQIA+.

German Cano comemora gol com a bandeirinha de escanteio nas cores do arcoiris simbolizando a causa LGBT durante Vasco x Brusque realizada no Estádio de São Januário pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, serie B, na noite deste domingo (27), no Rio de Janeiro, RJ. Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Nas redes sociais, à meia noite, a CBF publicou uma mensagem sobre a data: "O futebol brasileiro não tem espaço para preconceito! A CBF apoia a luta contra a homofobia e a transfobia. Somos Todos Iguais!"

O futebol brasileiro não tem espaço para preconceito! A CBF apoia a luta contra a homofobia e a transfobia. Somos Todos Iguais!



28 de junho: Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ pic.twitter.com/QFZ8SHrt75 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 28, 2021