Publicado 28/06/2021 00:00

A chuva castigou o Estádio Alfredo Jaconi, drenagem não funcionou e o gramado encharcado prejudicou o que prometia ser um bom jogo. Ganhou o Juventude por 1 x 0, gol de Peixoto em falha de Mateusinho atrasando a bola que parou na agua. Flamengo errou entrando com Michael, substituído ainda no primeiro tempo anulado pela agua, errou ao insistir em toque de bola, passes curtos e pagou pela imprudência com três pontos preciosos.