Neymar jogou duas partidas no Nilton Santos nesta Copa América - Daniel Castelo Branco

Neymar jogou duas partidas no Nilton Santos nesta Copa AméricaDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 14:53

O gramado do Nilton Santos voltou a ser alvo de críticas. Desta vez, Neymar utilizou sua conta no Instagram para ironizar o palco do duelo do Brasil nas quartas de final da Copa América, contra Chile ou Uruguai.

O camisa 10 do Brasil postou uma foto de um campo de terra e outra do estádio de Wembley, com a pergunta: "Onde será o próximo jogo da Seleção?"

Publicidade

Neymar ironizou o gramado do Nilton Santos em postagem no Instagram Reprodução/Instagram

Essa não é a primeira vez que Neymar critica o gramado do Nilton Santos. Assim como ele, o técnico Tite também mostrou pelo menos outras duas vezes descontentamento com o estado do campo onde o Brasil jogou duas vezes na fase de grupos (4 a 0 no Peru e 2 a 1 na Colômbia),e terá mais dois compromissos caso chegue à semifinal.



Publicidade

A CBF, inclusive, tentou a mudança de local da partida das quartas de final, para Cuiabá. O pedido foi feito por jogadores e por Tite. Entretanto, a Conmebol não autorizou.