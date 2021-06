Neymar e Belle Kaffer - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 21:45

Rio - Famoso por arrancar confissões das celebridades, Matheus Massafera fez a influenciadora Belle Kaffer revelar, durante uma dinâmica em seu canal do Youtube, que ela já ficou com Neymar. Mesmo sem dar muitos detalhes do affair entre ela e o jogador, a influenciadora chegou a dizer que o craque do PSG beijava bem.

"O que vocês acham? Neymar, né caralho*? Ai, gente, juro. Beija (bem), beija bem sim", respondeu Belle, um pouco envergonhada, durante a brincadeira.

