Publicado 21/06/2021 17:52 | Atualizado 21/06/2021 17:56

A mãe do atacante da seleção brasileira, Neymar, Nadine Gonçalves tomou nesta segunda-feira (21), a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Com 54 anos, ela comemorou a chegada do seu dia de vacinação, em São Paulo: "Obrigada Deus... Grata por ter me guardado até hoje e sempre", escreveu na legenda do post que comprava a sua imunização parcial, já que é preciso tomar a segundo dose do imunizante, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A vacina que Nadine tomou foi da AstraZeneca e tem a previsão de tomar a segunda aplicação no dia 19 de setembro, respeitando o intervalo de 90 dias da primeira dose.