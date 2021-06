Brasil venceu a Colômbia, mas gramado do Nilton Santos foi motivo de reclamação mais uma vez - Daniel Castelo Branco

Publicado 24/06/2021 11:42

Mais uma vez o gramado do Nilton Santos foi motivo de irritação do técnico Tite, que voltou a reclamar sobre as condições do local após a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Colômbia. Entretanto, graças ao resultado, a Seleção Brasileira poderá jogar mais duas vezes no estádio do Botafogo nesta Copa América.

Por o Brasil ter garantido o primeiro lugar do Grupo B, uma partida no Nilton Santos já é certa, pelas quartas de final, dia 2 de julho, contra o quarto colocado do Grupo A. E se passar, a semifinal três dias depois também será no estádio. Se chegar à final, a Seleção seguirá no Rio de Janeiro, já que a última partida acontecerá no Maracanã.



"Um campo que não vou chamar de horrível, mas muito ruim para se jogar futebol. Prejudica todo o espetáculo. Quem quer criar, não consegue. É inadmissível que duas equipes de alto nível, que jogadores que jogam na Europa, virem jogar num campo nessas condições", criticou Tite na quarta. Antes, Messi e o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também reclamaram do gramado do estádio.



Antes dos jogos no Rio, a Seleção jogará a última partida da fase de grupos neste domingo, contra o Equador em Goiânia, no estádio Olímpico.