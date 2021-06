Copa América acontece no Brasil em meio à pandemia de Covid-19 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 13:13

Em novo relatório divulgado pela Conmebol, foram contabilizados 166 casos positivos de Covid-19 na Copa América. Ao todo, foram 22.856 exames. Entretanto, o número não está totalmente atualizado.

Isso porque o relatório diz respeito apenas a testes realizados até a última segunda-feira, dia 21. Mesmo assim, os números apresentam queda na porcentagem de casos positivos por testes realizados em relação ao último levantamento.



No relatório do dia 19, foram 140 casos positivos em 15.235 exames, representando proporção de 0,9%, segundo a Conmebol. Já no do dia 21, foi de 0,7%.



Assim como no segundo relatório, o maior número de casos positivos diz respeito a funcionários terceirizados da organização da Copa América. E, oficialmente, 17 jogadores estavam com a doença, sendo que 15 deles já podem voltar a jogar.



A Venezuela teve 10 desfalques por causa da Covid-19. Já a Bolívia teve três e a Colômbia, três. O outro é chileno. O Peru também teve um caso da doença na delegação, mas com um membro da comissão técnica.