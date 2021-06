Jogos Olímpicos foram adiados em um ano por causa da pandemia de Covid-19 - AFP

Por

Publicado 28/06/2021 00:00

Menos de um mês para a festa da abertura da Olimpíada de Tóquio e permanecem as incertezas sobre presença de público nas arenas. O Comitê Organizador liberou 50 por cento da capacidade desde que não ultrapasse dez mil, apenas para moradores da cidade com manifestações limitadas, sem aglomerar, cantar, podendo se manifestar apenas com aplausos e as autoridades sanitárias alertando que ainda poderão vetar caso a contaminação se agrave. Não será exigido certificado de vacinação para assistentes. atletas, membros das delegações, jornalistas e voluntários. O Japão está atrasado na vacinação e seguem manifestações contra a realização do evento por parte de setores do Governo, Associações Médicas e da maioria da população. Olimpíada é uma festa de congraçamento dos povos através o esporte que encanta pelas cores, alegria, emoções que provocam lágrimas. Uma pena tratá-la como um negócio que não deu certo.