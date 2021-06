Comemoração de Germán Cano com a bandeira arco-íris viralizou na internet - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/06/2021 12:28

Mais do que fazer o primeiro gol do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, pela Série B, Germán Cano fez história ao comemorar levantando a bandeira de escanteio de arco-íris. O cartão amarelo recebido por conta da regra pouco importou para o atacante, que viu o gesto em apoio aos direitos LGBTQIAP+ rapidamente viralizar na internet e, inclusive, repercutir no exterior, com direito a matéria no 'Diário Olé'.

El relevante gesto de Germán Cano: festejó con la bandera del Orgullo LGTBQ+ https://t.co/tPHuJp8hbZ — Diario Olé (@DiarioOle) June 28, 2021

A publicação lembrou a punição pela comemoração, mas ressaltou que que o gesto foi tão "festejado como um gol' e que a "mensagem chegou a todo mundo". O 'Diário Olé' ainda completou: "Que golaço, matador!".



Essa não foi a única manifestação de Cano sobre o tema. Após o jogo, o atacante argentino publicou em seu Twitter uma nova foto de perfil, com um filtro de arco-íris. Ele também postou um desenho de sua comemoração com a bandeira.



A matéria ainda fala das ações do Vasco ao longo do domingo, com a camisa especial em homenagem ao Orgulho LGBTQIAP+ e as bandeiras arco-íris espalhadas em São Januário, assim como a nota publicada pelo Vasco. A postagem do zagueiro Leandro Castan indo de encontro com o clube também foi citada.