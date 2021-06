Riquelme em ação pelo Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:02

Rio - Após a vitória do Vasco sobre o Brusque por 2 a 1, em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o lateral-esquerdo Riquelme, agradeceu o apoio do Cruzmaltino após receber a notícia do falecimento do avô durante a concentração antes da partida.

"Em um dia tão difícil como hoje, eu só quero agradecer a diretoria, comissão, companheiros de time e todo staff pelo apoio que me deram. Me senti acolhido e mais ainda agradecido por tudo. Um obrigado especial também aos funcionários do DM que me atenderam rapidamente no choque", disse o lateral Riquelme.

Na próxima quarta-feira (30), o Vasco enfrenta o Goiás, às 19h, na Serrinha, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tabela, o Vasco está na sexta colocação com dez pontos, dois a menos que o quarto colocado, Sampaio Corrêa, com doze.