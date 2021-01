Riquelme Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 04/01/2021 11:51

Rio - Um dos destaques do título da Copa do Brasil Sub-20, o lateral-esquerdo Riquelme pode deixar o Vasco em breve. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo" a Real Sociedad, da Espanha, fez uma oferta para contratar o jogador no ano passado e deseja uma nova investida para este ano.

O jogador tem contrato com o Vasco até julho de 2023. A multa rescisória é de 36 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões). A nova janela de transferências começa nesta segunda-feira e vai até 2 de fevereiro.

No primeiro contato entre o clube espanhol e o Vasco, que aconteceu no fim de dezembro, a Real Sociedad propôs um empréstimo com valor de compra fixado para ser quitado na janela seguinte, deste janeiro de 2021. Os moldes, porém, não animaram Alexandre Campello.



O interesse europeu em Riquelme não é de agora. Em 2019, o jogador esteve perto de acertar com o PSG. Porém, a pressão de Neymar em deixar o clube francês naquela mesma ocasião atrapalhou a relação entre o clube francês e o staff responsável pela carreira dos dois jogadores.