Poupado na derrota para o Cruzeiro, Michel deve reaparecer no meio de campo do Vasco contra o Brusque - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 08:30

Rio - O sinal de alerta está ligado na Colina. E não por acaso. O pior início do Vasco em quatro edições da Série B do Campeonato Brasileiro preocupa pela oscilação que freia a prometida arrancada. Com o aproveitamento de 38%, o Cruzmaltino, décimo colocado, com sete pontos, junta os cacos após a derrota para o Cruzeiro, a terceira em seis rodadas, em busca de uma imediata recuperação contra o Brusque, domingo, às 21h, em São Januário.

A falta de equilíbrio aumenta a pressão sobre Marcelo Cabo. Nas edições de 2009 e de 2014, a equipe somava 11 pontos na sexta rodada e 16 na Série B de 2016, quando o aproveitamento foi de 88%. A derrota no Mineirão, no centésimo clássico com o Cruzeiro, expôs antigos problemas como a frouxidão na marcação, desatenção na bola parada e solidão de Germán Cano no ataque não contribuíram para a evolução.

"A Série B é competição de resistência. É vencer em casa e pontuar fora. Estamos apenas a três pontos do G-4, que é o nosso grande objetivo. Agora é elaborar todo um planejamento para que domingo a gente vença o Brusque e emplaque uma série de vitórias. Conforme o tempo foi passando, a gente foi botando a equipe mais para frente. Agora é ter mais tranquilidade", disse o técnico do Vasco.

Marcelo Cabo pode pode contar com o reforço do lateral-direito Léo Matos, desfalque nas últimas duas rodadas para tratar um edema na coxa, e o volante Michel, que, diagnosticado com desgaste muscular, foi poupado em Belo Horizonte. Com isso, Zeca voltaria à lateral esquerda e Riquelme ficaria como opção no banco de reservas. Expulso no Mineirão, Bruno Gomes abre caminho para a volta de Michel.

Andrey, Galarza e Juninho disputam a última vaga no meio de campo. A tendência é que MT e Marquinhos Gabriel sejam mantidos na armação, assim como Morato ao lado de Cano na frente.