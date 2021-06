Douglas Silva, ex-zagueiro do Vasco. - Foto: Reprodução/Vasco TV

Publicado 24/06/2021 15:18 | Atualizado 24/06/2021 15:22

Rio - O ex-zagueiro do Vasco, Douglas Silva, de 37 anos, ficou sem atuar dentro das quatro linhas por dois anos, mas neste ano, retornou ao futebol para acertar com o Guarani de Palhoça a fim de disputar a Série B do Catarinense.

Para entrar em campo, o atleta aguarda para a inscrição no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Nascido em Florianópolis, o zagueiro iniciou a carreira nas categorias de base do Avaí, e passou por diversos clubes do exterior, como por exemplo, o Red Bull Salzburg, da Áustria. Antes de chegar ao Vasco, passou por duas temporadas no Figueirense, somando 37 partidas com sete gols.

"A expectativa que eu tenho de retornar ao futebol e jogar ao Guarani é muito boa. Depois de dois anos parado, receber essa grande oportunidade do Guarani, onde fui muito bem recebido e sou tratado da melhor forma possível. Temos em mente fazer um bom campeonato, com um elenco muito forte e competitivo que foi montado e que vem evoluindo semana após semana. O pensamento e objetivo de todos é o acesso. Espero que possamos corresponder a expectativa de todos e fazer uma grande campanha. A gente vem treinando e se dedicando muito. O acesso coroaria esse trabalho".

Na próxima quarta-feira (30), o Guarani de Palhoça estreia contra o Internacional de Lages, no estádio Renato Silveira, em Palhoça.