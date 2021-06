Cleber Reis não joga pelo Santos desde 2017 - Divulgação

Cleber Reis não joga pelo Santos desde 2017Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:13

O Vasco tentou a contratação por empréstimo de Cleber Reis, mas o Santos não o liberou. Quem diz é o próprio zagueiro de 30 anos, que está fora dos planos da equipe santista e vem treinando separadamente.



Em entrevista ao site 'Uol', o jogador atacou a diretoria santista por não liberá-lo. Segundo ele, o Goiás também o procurou.

Publicidade

"Teve proposta do Vasco e do Goiás, meus empresários conversaram comigo, mandaram mensagens para eles, do Santos. Disseram que só aceitariam a rescisão. Que não estavam dispostos a me liberar. Forçando minha saída", disse o zagueiro de 30 anos.



Sem jogar desde 16 de março de 2020, quando estava emprestado à Ponte Preta, Cleber Reis só disputou 10 partidas pelos Santos, todas em 2017. Desde então, também foi emprestado a Paraná e Oeste. Em 2021 seguiu fora do Santos, que quer rescindir o contrato.



Publicidade

"Tem sondagem e eles não querem fazer acordo. Querem só me mandar embora. Pagam para eu treinar em separado, mas não para jogar bola. Querem me minar. Isso é muito ruim, prejudica minha carreira, prejudica minha vida", desabafou o jogador ao Uol.



O Santos ainda não se pronunciou.