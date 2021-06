Com Romulo e Michel fora de combate, Andrey volta a ganhar uma chance no meio de campo - Vasco/Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 20:32

Belo Horizonte - O Vasco está confirmado para o confronto com o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, com duas novidades: Andrey e Morato. Destaque no início da temporada, o volante volta a ganhar uma chance após o diagnóstico positivo de Romulo para o novo coronavírus e a decisão de poupar Michel, com desgaste muscular.

Titular na vitória por 3 a 0 sobre o CRB, Morato levou a melhor na disputa com Léo Jabá e Gabriel Pec e foi mantido no ataque ao lado de Germán Cano. Em busca de equilíbrio, o técnico Marcelo Cabo abriu mão do esquema com três atacantes e apostou em MT para auxiliar Marquinhos Gabriel na armação.

Além de Romulo e Michel, o goleiro Vanderlei, cumpre os últimos dias de quarentena após testar positivo para covid-19, e Léo Matos, com um edema na coxa direita, são os outros desfalques do Vasco contra o Cruzeiro.

Portanto, o Cruzmaltino entra em campo com a seguinte formação: Lucão, Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Andrey, MT e Marquinhos Gabriel; Morato e Germán Cano.