Marcelo Cabo assumiu o Vasco com a missão de reconduzir o time à Série ARAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 08:00

Rio - Vasco e Cruzeiro farão um dos jogos mais esperados da Série B nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão. Ainda sem convencerem na competição, as duas equipes terão no clássico a chance de buscar uma vitória para engrenar de vez com o intuito de subir na tabela. Juntas, as duas equipes colecionam inúmeras conquistas: oito Campeonatos Brasileiros, sete Copas do Brasil e três Libertadores da América.

Para a partida, o Vasco terá dois desfalques importantes por conta da Covid-19. O goleiro Vanderlei, que já ficou fora no duelo contra o CRB, e o volante Rômulo estão em isolamento e não ficarão à disposição do técnico Marcelo Cabo. No gol, Lucão será mantido, enquanto Andrey deve ganhar a vaga no meio.

A ideia inicial de Cabo era repetir a formação que venceu o CRB no último sábado, por 3 a 0, mas a Covid mudou os planos do treinador. Na ocasião, o treinador mudou o esquema e fez oito mudanças na equipe, o que garantiu o melhor resultado do Vasco na Série B. Em caso de vitória, o Cruzmaltino chega a 10 pontos e pode encostar na zona de classificação para a Série A.

Do outro lado, o Cruzeiro chega pressionado e precisando desesperadamente de uma vitória. O time mineiro conseguiu apenas uma vitória na competição e está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com quatro pontos.