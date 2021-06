MT disputa a bola com Rafael Sobis no disputado clássico em Belo Horizonte - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 24/06/2021 23:30

Belo Horizonte - Há 47 anos, Cruzeiro e Vasco travavam uma disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 1974, conquistado pelo Cruzmaltino. Distante dos tempos de glória, os dois clube protagonizaram o centésimo clássico da história no Mineirão, que terminou com a vitória dos donos da casa, ironicamente de virada, por 2 a 1, com dois gols de Matheus Barbosa, após Morato inaugurar o placar em Belo Horizonte.

No início da corrida para reconquistar um lugar na elite, o Vasco ocupa o décimo lugar, com sete pontos, e terá a chance de se recuperar contra o Brusque, domingo, em São Januário. Ao igular a pontuação, a Raposa deixou a zona de rebaixamento e respira até o confronto com o CSA, no domingo, em Alagoas.

O gol de Morato no início do jogo, aos oito minutos, deu a impressão de que o Vasco assumira as rédeas no Mineirão pela agressiva postura, com pressão na saída de bola do Cruzeiro e velocidade na saída de bola. Mas, aos poucos, a bola parada se revelou mais um grave problema a ser corrigido na marcação. No primeiro escanteio, Marcinho, livre de marcação, quase marcou de cabeça.

Aos 14, Matheus Barbosa não perdoou a bola que sobrou livre após viajar pela primeira trave: 1 a 1. De fora da área, o camisa 17 marcou um golaço da entrada da área, mais uma vez livre de marcação. O Vasco acusou o golpe e perdeu a cabeça, literalmente. Bruno Gomes foi expulso após o desentendimento com Rômulo. Ao tentar separá-los, Paulo se envolveu na confusão e acabou expulso. Numa bomba de fora da área, assustou Fábio.

Em vantagem, a Raposa conseguiu cozinhar o jogo no segundo tempo. Com Marquinhos Gabriel e MT fora de sintonia e Morato, cansado, Marcelo Cabo apostou na entrada de Léo Jabá, Gabriel Pec e, por último, em Daniel Amorim. Desorganizado, o Cruzmaltino foi para o tudo ou não. Na base da pressão, esbarrou na falta de capricho e de pontaria para superar o experiente Fábio.

CRUZEIRO X VASCO



Local: Mineirão

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Gols: 1º tempo - Morato (8 minutos), Matheus Barbosa (14 e 28 minutos).

Cartões amarelos: Matheus Barbosa e Matheus Pereira; Léo Jabá e Daniel Amorim

Cartões vermelhos: Paulo; Bruno Gomes

Público: Jogo com os portões fechados



Cruzeiro: Fábio, Ramon, Joseph e Paulo; Cáceres, Rômulo (Adriano), Matheus Barbosa (Ariel Cabral) e Felipe Augusto (Matheus Pereira); Marcinho (Stênio), Bruno José e Rafael Sobis (Guilherme Bissoli). Técnico: Mozart



Vasco: Lucão, Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (João Pedro); Bruno Gomes, Andrey (Gabriel Pec), MT e Marquinhos Gabriel (Juninho) (Daniel Amorim); Morato (Léo Jabá) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo



