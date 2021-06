Bruno Gomes levou cartão vermelho após confusão com jogador do Cruzeiro - Agência i7/ Mineirão

Publicado 25/06/2021 10:28

Belo Horizonte - Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, nesta quinta-feira (24), Marcelo Cabo, técnico do Cruz-Maltino, afirmou que a expulsão de Bruno Gomes, ainda no primeiro tempo, foi fundamental para mudar o rumo de sua equipe no jogo. O meia levou cartão vermelho após confusão com o zagueiro Paulo, do clube mineiro.

"Até a expulsão a gente continuou bem no jogo, criando boas oportunidades, mas depois da expulsão a gente precisou reorganizar a equipe dentro do primeiro tempo. No intervalo, fiz uma troca para trazer o Juninho para o jogo para elaborar um 4-3-2 com nove jogadores. Colocamos o Morato um pouco mais próximo do Cano e trazendo o Marquinhos para organizar mais o meio-campo junto com o Juninho, com Marquinhos na esquerda e o Juninho pela direita", disse o técnico Marcelo Cabo, do Vasco.

Bruno Gomes é um jogador que necessita de cuidados internamente. Vem de altos e baixos desde que surgiu no profissional, em 2019, e atualmente não goza do prestígio do torcedor vascaíno. O meia teve o carro apedrejado após a derrota em casa para o Avaí e foi cobrado até o resultado positivo diante do CRB, na quinta rodada.

Na partida desta quinta-feira, o meia se envolveu em confusão com o zagueiro Paulo e deu uma cabeçada na boca do atleta cruzeirense, que também foi expulso pelo árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo por ter empurrado Bruno. Marcelo Cabo comentou a situação e tentou amenizar as coisas.

"A gente vai analisar com tranquilidade o contexto da expulsão. Ele retomou a titularidade e vivia um bom momento. Ele entendeu muito bem a função, é uma pena perdê-lo. Enquanto ele estava no jogo, o time tinha o jogo apoiado. Eu trabalhei muito para explorarmos o lado esquerdo do Cruzeiro. O Juninho, por exemplo, demorou a entender. É claro que temos de conversar, entender o contexto das outras expulsões. Eu não vi direito o lance, não entendi. Vamos orientá-lo para tentar minimizar isso", comentou o treinador.

O próximo compromisso do Vasco será no domingo (27), às 21h, contra o Brusque, em São Januário. A equipe batalha para se aproximar do G4 do Brasileirão Série B.