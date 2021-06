Marcelo Cabo não tem bom início de Série B pelo Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:38

Julgado nesta sexta-feira (25) pela expulsão após o jogo do Vasco contra o Brasil de Pelotas, Marcelo Cabo foi advertido pela Quinta Comissão Disciplinar do STJD. Com isso, o técnico está liberado para comandar a equipe neste domingo, contra o Brusque pela Série B. A procuradoria pode recorrer no Pleno do STJD.

Além de Cabo, técnico do Brasil de Pelotas, Claudio Tencati, também foi advertido. O único punido foi o auxiliar do Vasco Gabriel Cabo. Os três foram julgados por infração ao artigo 250 (ato desleal ou hostil).



Todas as três expulsões aconteceram após o apito final. Segundo a súmula do jogo, Marcelo Cabo foi expulso por iniciar a confusão entre as duas comissões técnicas ao provocar os adversários: "Quero ver fazer gracinha agora". O Vasco venceu o duelo de virada, fora de casa.



O técnico do Vasco participou da audiência virtual e se defendeu: "Durante toda a partida sofremos várias insinuações por parte da comissão técnica, massagista e médico do mandante. Ao final da partida, quando nos dirigíamos para o vestiário, em tom de desabafo proferi essas palavras e foi o momento que o banco veio em nossa direção e criou toda essa confusão. Desabafo sem nenhum palavrão ou ofensiva a ponto de todo o banco correr em minha direção", disse o treinador do Vasco.