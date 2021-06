Apresentação de Michel ao Vasco. - Foto: Reprodução/Vasco TV

Apresentação de Michel ao Vasco.Foto: Reprodução/Vasco TV

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 11:30

Rio - Neste sábado, o Vasco informou por nota oficial de que o volante Michel, de 31 anos, será multado após ter sido flagrado em aglomeração. Por isso, o jogador passará por protocolo sanitário e realizará exame de Covid.

VAI TER PUNIÇÃO? Circulam nas redes um vídeo do volante Michel aglomerando em uma festa. Existe uma pandemia acontecendo e atletas do elenco estão com Covid-19.



Vale destacar que o jogador não atuou contra o Cruzeiro por apresentar "desgaste".



pic.twitter.com/oaxdLLaAjK — NCB Vasco (@ncbvasco) June 26, 2021

Publicidade

Através de uma rede social, o jogador pediu desculpas e confessou que estava na aglomeração sem máscara, além de explicar que era um evento de um parente de sua esposa.

"Fui acordado com essa notícia do meu vídeo. Realmente sou eu. Fui assistir a um jogo amador do primo da minha esposa. Tinham muitas pessoas. Realmente eu estava sem máscara no meio da aglomeração. Assumo meu erro. Sabemos do risco, mesmo eu tendo anticorpos e não fazendo mais os testes da CBF, corro o risco de transmitir. Sei do momento que estamos passando. Peço desculpa ao Vasco, aos torcedores. Estou disposto a receber qualquer tipo de punição".

Publicidade

Nota Oficial do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama tomou conhecimento das imagens veiculadas na internet nesta sexta-feira envolvendo o atleta Michel em um momento de aglomeração. O Departamento de Futebol adotou imediatamente protocolo sanitário e neste sábado Michel fará testes de COVID. A Diretoria de Futebol já informou o atleta que será sancionado disciplinar e financeiramente".