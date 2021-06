Silvye Alves - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:50 | Atualizado 23/06/2021 13:27

Michel Alves, irmão da apresentadora Silvye Alves, compartilhou em seu Instagram um vídeo em que a apresentadora da Record Goiânia mostra os machucados no rosto, momentos após ter sido agredida pelo ex-namorado, Ricardo Hilgenstieler, na madrugada da última segunda-feira. Nas imagens, Silvye aparece com os lábios inchados e com um corte profundo pouco acima do lábio superior. Além disso, a apresentadora diz no vídeo 'não saber o que fazer'.

Michel decidiu divulgar as imagens como forma de apelo às autoridades que liberaram Ricardo Hilgenstieler da prisão, menos de 24h após a agressão, porque ele pagou uma multa de R$ 11 mil. No entanto, momentos após ser publicado, o video de Michel foi retirado do ar pela plataforma, pois foi considerado como 'conteúdo impróprio'.

Ricardo teria invadido o prédio onde Silvye mora e a agredido com socos no rosto, chutes e tapas. As agressões teriam acontecido na frente do filho da jornalista, de apenas 11 anos. Ricardo foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) por policiais do 9º BPM, de Goiânia. Segundo informações preliminares, ele ia pegar um avião quando foi interceptado.