Ao lado de Galarza, Cano abriu o placar e foi decisivo para a vitória sobre o BrusqueDHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/06/2021 23:00

Rio - Tratado como um jogo-chave, o duelo contra Brusque teve a resposta que o torcedor do Vasco esperava. Apesar de suada, a vitória por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, evitou o clima de frustração pelo empate parcial até os 42 minutos do segundo tempo e aliviou a pressão sobre Marcelo Cabo. Apesar do salto para o sexto lugar, com dez pontos, o Cruzmaltino voltou a apresentar falhas incorrigíveis, até o momento, mas respira após Cano e Léo Matos garantirem a segunda vitória na Colina.

Com a volta de Léo Matos à lateral direita e a confirmação de Galarza no lugar de Bruno Gomes, suspenso, Marcelo Cabo tinha plena consciência do aumento da pressão sobre o seu trabalho após a má exibição na derrota para o Cruzeiro, quinta-feira, no Mineirão.

Com iniciativa no início do jogo, a equipe se esforçou para minimizar a falta de criatividade. Com 12 minutos de bola rolando, Galarza já havia testado o goleiro Jefferson Paulino em duas finalizações. Na melhor oportunidade, Cano inverteu o papel com Morato e acertou um bom cruzamento para o camisa 10, que não mostrou a costumeira pontaria do artilheiro argentino.

Recuado, o Brusque deixou claro que jogaria por uma bola, à espera de algum erro do Vasco. Com maior posse de bola no primeiro tempo, a equipe catarinense teve as chances mais perigosas nos minutos finais. Na cabeçada de Edu, Lucão mostrou reflexo para fazer uma bela defesa, mas, batido na finalização de fora da área de Alex Ruan, apenas torceu pela saída de bola.

A entrada de Sarrafiore no lugar de Riquelme, machucado, no fim do primeiro tempo, foi mais uma aposta para a melhora da produção ofensiva do Vasco na retomada do intervalo. Perdido no início do jogo, MT foi deslocado para a lateral esquerda, e o argentino fez companhia a Galarza e Marquinhos Gabriel na armação.

Com mais atitude, o Vasco, na base da vontade, tentou abrir o placar na cobrança de falta de Andrey e depois numa boa chegada de surpresa de Léo Matos no ataque. Aos 17, Cano não perdoou a cochilada da defesa do Brusque e se antecipou para escorar o bom passe de Morato: 1 a 0.

Na comemoração, o camisa 14 ergueu a bandeirinha de escanteio, com as cores do arco-íris, uma das ações de apoio do clube ao movimento LGBTQIA+ em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho Gay, que é celebrado nesta segunda-feira. O Vasco, inclusive, jogou com uma camisa especial, com as cores do arco-íris, símbolo do movimento, mas Cano não escapou do cartão amarelo pelo gesto.

O gol não representou um domínio avassalador do Vasco. Muito pelo contrário. Andrey e Galarza afrouxaram na marcação, deixando a defesa exposta ao contra-ataque. Aos 31, Gabriel Taliari isolou a bola por cima do gol, após boa tabela com Thiago Alagoano. Três minutos depois, Edu, cria da base do Vasco, mostrou que ainda se recorda bem dos atalhos de São Januário para empatar. Livre de marcação, finalizou com a coxa o cruzamento de Toty.

Para o desespero de Marcelo Cabo, inconformado com a falha de marcação. O Brusque devolveu na mesma 'moeda' numa bisonha linha de impedimento. Livre de marcação, Léo Matos dominou a bola desviada por Leandro Castan antes de tocar na saída do goleiro: 2 a 1.

VASCO X BRUSQUE



Local: São Januário

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Gols: 2º tempo - Cano (17 minutos), Edu (34 minutos) e Léo Matos (42 minutos)

Cartões amarelos: MT, Cano, Leandro Castan, Léo Matos e Daniel Amorim; Diego Mathias e Thiago Alagoano

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Vasco: Lucão, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (Sarrafiore); Andrey, Galarza (Gabriel Pec), MT (João Pedro), Marquinhos Gabriel (Daniel Amorim) e Morato (Léo Jabá); Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo



Brusque: Jefferson Paulino, Toty, Claudinho, Ianson e Airton; Fillipe Soutto (Jhon Cley), Zé Mateus e Diego Mathias (Gabriel Taliari); Thiago Alagoano, Alex Ruan (Bruno Lopes) e Edu (Juliano). Técnico: Jerson Testoni