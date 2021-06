Campeão da Copa do Mundo de 2018, Didier Deschamps está no cargo de treinador da Seleção Francesa desde 2012. O francês conta com diversas estrelas do futebol mundial em um elenco que está entre os favoritos para o título da Eurocopa - reprodução

Campeão da Copa do Mundo de 2018, Didier Deschamps está no cargo de treinador da Seleção Francesa desde 2012. O francês conta com diversas estrelas do futebol mundial em um elenco que está entre os favoritos para o título da Eurocopareprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:06

Rio - Em busca por uma vaga nas quartas de final da Eurocopa, a França encara a Suíça, nesta segunda-feira, mas com um regime um tanto quanto inusitado.

Segundo o jornal francês Le Parisien, Deschamps impôs um regime de abstinência sexual desde a concentração anterior ao torneio que impede os jogadores de qualquer contato com suas esposas e namoradas.

Publicidade

Sendo assim, os jogadores do grupo estão há mais de um mês sem qualquer contato físico com suas parceiras. "É difícil, mas não pode ser feito de outra forma. Você tem que aceitar", lamenta Griezmann.

"A abstinência não cria tensão, mas é um tema polêmico. Até porque fica difícil nem mesmo poder dar um beijo ou um carinho na sua esposa ou namorada", disse um membro da delegação francesa que não se identificou.



Publicidade