Brasil x Peru pela 2 rodada da Copa America 2021. Tite, técnico da seleção brasileira de futebol. - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 10:44 | Atualizado 26/06/2021 10:51

Rio - O zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, sofreu uma lesão no joelho direito, durante treinamento, em Teresópolis, e precisou ser dispensado da seleção brasileira. Para o seu lugar, Tite convocou Léo Ortiz, de 25 anos, zagueiro do RB Bragantino.

O zagueiro do Atleti sofreu uma entorse um dia antes da vitória do Brasil sobre o Peru por 4 a 0, pela segunda rodada da Copa América. Após fazer exame no dia seguinte, foi comprovado uma lesão parcial no ligamento colateral externo.

No entanto, na quinta-feira, veio a confirmação de que não teria mais condições de atuar na sequência da competição, após o jogador fazer uma ressonância.

O zagueiro Léo Ortiz fará a sua primeira partida com a camisa da seleção brasileira. Revelado pelo Internacional, o jogador passou por Sport e depois em seguida para o Bragantino, onde completou 100 jogos diante do Flamengo, no Maracanã.

Na próxima terça-feira, o zagueiro vai se juntar a delegação, após o término da fase de grupos da Copa América.