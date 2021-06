Felipe Neto e Carlinhos Maia - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 21:32 | Atualizado 21/06/2021 21:33

Felipe Neto comentou a declaração dada por Carlinhos Maia nesta segunda-feira. Mais cedo, pelas redes sociais, o humorista pediu a saída de Jair Bolsonaro (sem partido) do poder.

"O país está em guerra, amizades destruídas, famílias brigando, irresponsabilidade que não dá para passar pano, justamente pelo único motivo: 'nosso presidente' [Jair] Bolsonaro, por favor, saia. O país está uma névoa. Bolsonaro, pede para sair", escreveu Carlinhos no Twitter.

O país está em guerra, amizades destruídas, famílias brigando, irresponsabilidade que não dá pra passar pano, justamente pelo único motivo: “nosso presidente” Bolsonaro, por favor, saia. O país tá uma névoa. Bolsonaro Pede pra sair. — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) June 21, 2021

Em seguida, o youtuber comentou a demora de Carlinhos, mas comemorou o pronunciamento. “Dois anos, seis meses e 21 dias, mais de 500 mil mortos, economia destruída, florestas queimadas, indígenas sendo massacrados. Mas finalmente Carlinhos pediu fora Bolsonaro. Parabéns, Carlinhos. Antes tarde do que nunca. Seja bem-vindo ao lado certo. Por favor, fique nele”, escreveu.



2 anos, 6 meses e 21 dias, mais de 500 mil mortos, economia destruída, florestas queimadas, indígenas sendo massacrados.



Mas finalmente Carlinhos pediu fora Bolsonaro.



Parabéns, Carlinhos. Antes tarde do que nunca. Seja bem-vindo ao lado certo. Por favor, fique nele. https://t.co/1OMK0Zb8wt — Felipe Neto (@felipeneto) June 21, 2021

Carlinhos recebeu algumas críticas sobre o posicionamento. Afinal, durante alguns momentos da pandemia, o humorista realizou diversas aglomerações. Também no Twitter, o comediante explicou que a fala pela saída do presidente não significava o apoio a nenhum partido político.

"Tudo é esquerda e direita, homi. vão se lascar com fanatismo político. Quero lá saber de kct de partido. Quero saber é do meu país em paz. Nenhum presidente vai agradar a todos, mas esperamos no mínimo um que resolva os principais problemas", escreveu.

