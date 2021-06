Francisco Cuoco e Faustão - Montagem

Por IG - Gente

Publicado 23/06/2021 17:58

Rio - Para o icônico ator Francisco Cuoco, de 87 anos, saída repentina do apresentador Faustão da grade da Globo foi uma grande perda. O ator comentou esse e outros assuntos em live com o jornalista Felipeh Campos.

"Você viu o que fizeram com o nosso querido Faustão? Ficou uma coisa atropelada, mal explicada, né? É uma perda, tanto para o Faustão quanto para a rede Globo", começou o ator.

"Acho que aquelas horas do domingo pertenciam a ele e a gente esperava ou a Dança dos Famosos, ou o Ding Dong... A gente esperava o Faustão, porque ele consegue aglutinar as atenções de todo mundo com muita competência e de uma maneira que só ele sabe fazer", finalizou Cuoco.