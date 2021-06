Logotipo do enredo da Unidos do Viradouro - Arte: Divulgação

Logotipo do enredo da Unidos do ViradouroArte: Divulgação

Publicado 23/06/2021 18:34

As 19 obras inscritas no concurso que vai escolher o samba-enredo da Viradouro para o próximo Carnaval serão apresentadas nesta quinta-feira (24), quando a escola comemora 75 anos de fundação. A live será transmitida pelas redes sociais da agremiação, a partir de 18h.



Além dos sambas concorrentes, o evento terá a presença do intérprete Zé Paulo Sierra, de mestre Ciça com ritmistas, de Julinho e Rute, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, e de passistas, mas sem participação de torcidas.

Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon, carnavalescos da Viradouro, vão tentar o bicampeonato. Foto: Luciano Belford/Agência O Dia Luciano Belford/Agência O Dia



A programação da data inclui ainda uma missa que será celebrada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Niterói.



No próximo Carnaval, a escola tentará o bicampeonato com o enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria", dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon. O desfile vai destacar o sentimento dos cariocas na folia de 1919, que marcou o fim da pandemia da gripe espanhola.