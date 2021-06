Alessa Lima, Ronaldo Abrahão e Jorge Ripper (à direita) formam trio de diretores da Lins - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:21

Rio - A Lins Imperial segue montando o seu time para o desfile da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, em 2022. O novo reforço é a chegada de Jorge Ripper para a direção de carnaval, que contará, ainda, com Alessa Lima e Ronaldo Abrahão.

Jorge Ripper já atuou na direção de carnaval em agremiações como Acadêmicos do Dendê, Boi da Ilha, Abolição, Caprichosos e Cubango, onde atuou por quatro anos. O novo diretor, também, possui experiências na Harmonia da Grande Rio, do Império da Tijuca e da Cubango.

"Não é a primeira vez que trabalho em equipe. Já participei de comissão de carnaval na Caprichosos. Tenho mais ou menos a mesma linha de trabalho do Ronaldo e da Alessa. Todas as escolas estão passando por um momento complicado de adversidade, mas já vi que o carnaval da Lins será grandioso. A expectativa é a melhor possível", diz Ripper.

A Lins Imperial será a primeira a desfilar no sábado de carnaval pela Série Ouro, da Liga-RJ, homenageando o eterno 'Trapalhão' Mussum, que nasceu no Complexo do Lins, na Zona Norte.