Por O Dia

Publicado 21/06/2021 10:40

A escola Unidos de Padre Miguel, da Série Ouro, abriu inscrições para escolher as novas passistas da escola. Com o objetivo de promover a inclusão social, a agremiação decidiu lançar o concurso 'Passista Plus e Trans da UPM'.

Podem se inscrever mulheres plus size e mulheres trans, maiores de 18 anos e que gostem de sambar. As inscrições devem ser feitas através do e-mail [email protected] As candidatas precisam enviar nome completo, nome artístico, idade, peso, uma foto de corpo inteiro e um vídeo de um minuto em que apareçam sambando.

Por conta da pandemia do coronavírus, as primeiras etapas do concurso serão totalmente online.