Angélica Ramos - Reprodução

Angélica RamosReprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:35 | Atualizado 23/06/2021 18:40

Durante o "Bate-papo No Limite", Íris relembrou o desencontro que teve com Angélica durante o reality. A ex-BBB, inclusive, disse que bloqueou Angélica nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

No Twitter, Angélica comemorou a saída de Íris e ainda debochou do fato de ter sido bloqueada. "Acordei feliz em saber que a fada sensata do trisal deu adeus a disputa", ironizou e ainda fez alusão ao triângulo amoroso vivido por Íris Stefanelli com Diego Alemão e Fani Pacheco, no "BBB 7".

"Eu vendo a fada passando vergonha usando meu nome, depois eu quem quero aparecer... Ela deve estar com o cartão sem limite pra passar tanta vergonha. Mas enfim... Segue a localização amores".

Publicidade