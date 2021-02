Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR

Publicado 14/02/2021 17:30 | Atualizado 14/02/2021 17:33

Rio - Jair Bolsonaro bloqueou a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó no Twitter. A atitude do chefe do Executivo aconteceu após o Instituto Igarapé, do qual Ilona é diretora executiva, publicar uma nota técnica com críticas aos decretos que flexibilizam as regras de posse e porte de armas no Brasil.

"Rápido no gatilho: menos de um minuto após eu publicar nossa nota técnica sobre os novos decretos de descontrole de armas e munições nos comentários do post do presidente, fui bloqueada. Liberdade de expressão e abertura de diálogo como na Venezuela", alfinetou Ilona, através de uma publicação na própria rede social.

A especialista ainda criticou a falta de diálogo e o bloqueio a outras narrativas que não concordem com o governo. "Impressionante ver como a máquina do ódio é eficiente e está aparelhada para bloquear qualquer contestação à narrativa oficial. Isso só acontece em ditaduras. Já vivemos tempos de exceção", escreveu ela em outro tweet.