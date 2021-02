Silveira posa ao lado de outros integrantes do PSL durante votação para presidência da Câmara Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 18/02/2021 13:22

São Paulo - Desde o momento da divulgação da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) na noite da última terça-feira, as redes sociais foram inundadas por mensagens falando sobre o tema. Em pouco menos de 24 horas, e impulsionadas por bolsonaristas, as publicações ultrapassaram a marca de 1,5 milhão e colocaram tags contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes entre os principais temas nas redes sociais.

Segundo levantamento realizado pela consultoria de dados Bites, a pedido do Estadão/Broadcast e com base nas interações do Twitter e outras redes, o total de tuítes e interações sobre a prisão de Silveira entre o momento da prisão e o início da noite de quarta-feira foi maior do que as menções ao presidente Bolsonaro e à pandemia da Covid-19.

Além disso, o levantamento mostrou que muitas das publicações de apoio ao parlamentar vinham acompanhadas de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes, responsável por expedir o mandado de prisão contra Silveira. Com isso, tags como #STFVergonhaMundial, #STFVergonhaNacional, #impeachmentdeAlexandredeMoraes e #SomosTodosDanielSilveira tiveram milhares de menções.

Entre os nomes que se posicionaram a favor do deputado, além dos colegas de PSL, destacam-se o deputado Marco Feliciano (Republicanos-SP), que definiu o episódio como um "ato gravíssimo" e ressaltou que o STF "não é dono do Brasil", e o pastor Silas Malafaia, que disse que “xingar e caluniar Bolsonaro pode, falar mal de ministro do STF dá cadeia” e chamou o ministro Moraes de "ditador-mor".

Por outro lado, quem preferiu de abster de análises foi o próprio Bolsonaro. Sem manifestações nas redes sociais, o nome do presidente só esteve envolvido no episódio quando surgiram informações de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria entrado em contato para saber sua opinião. Em resposta, ouviu apenas que ele desconhecia o vídeo publicado por Daniel Silveira.