Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:56 | Atualizado 23/06/2021 18:57



O ex-BBB Rafael Licks, da 15ª edição do reality, fez uma publicação, nesta quarta-feira, lamentando a morte do amigo Mateus Correia, de 30 anos, que foi encontrado sem vida ao lado da namorada, Nathalia Guzzardi . O empresário e a psicóloga foram achados mortos no banheiro do apartamento do rapaz no Leblon, Zona Sul do Rio.

“Vocês já perderam alguém da família? Ou melhor, alguém que viveu todas suas maiores histórias com você e experiências únicas que nem sua família viveu? Acho que isso acontece só quando a gente perde um irmão! Agora essa mensagem é para você ler aí de cima, manin! O nosso sangue podia ser diferente, mas a índole, caráter e alegria de viver era a mesma. Com certeza você foi a pessoa que eu mais aprendi na vida, além do meu pai”, escreveu Rafael.



“Com tantas qualidades e defeitos de um ser humano único, as lições que tu deixou pra mim ficarão pra sempre. Você era aquela pessoa que muitos idolatravam, outros não sabiam conviver e, dentre essas pessoas, segundo suas palavras, fui a única pessoa que você nunca sequer discutiu. Nunca tivemos uma briga, eu sabia lidar com esse ser humano ímpar que você era e vai me fazer muita falta. Pode deixar que tudo o que falávamos e presávamos, eu vou seguir lutando e darei muito orgulho para você aplaudir aí de cima como já fazia aqui embaixo. Te amo demais”, finalizou.









