Publicado 23/06/2021 17:07 | Atualizado 23/06/2021 17:08

A influenciadora Marina Gregory entregou o amigo Matheus Pasquarelli durante o “MTVixe” desta terça-feira (22). Em um papo sobre fofoca com Ingrid Ohara, Marina revelou que o amigo de confinamento do "De Férias com o Ex Brasil: Celebs 2" saiu recentemente com um ex-BBB.



Durante a conversa, as duas precisavam contar uma fofoca sobre Pasquarelli. "Nosso 3G não vai acabar, né? (..) Inclusive, tem a ver com o G3", disse Ingrid Ohara. Sem pestanejar, a campeã do The Circle Brasil completou. "Tem a ver com o G3. O Matheus saiu com um ex-BBB, é isso", entregou Gregory.



Os internautas associaram a dica ao participante Gil do Vigor, que formou o "G3" do BBB 21 com Juliette Freire e Sarah Andrade. "Gil, ela falou que tem haver com G3, ficou muito óbvio", escreveu uma seguidora. "Matheus e Gil?", questionou outra.



Vale lembrar que Pasquarelli é muito amigo de Camilla de Lucas, segunda colocada do reality da Globo. Procurado pelo iG, Matheus Pasquarelli não respondeu se realmente saiu com Gil do Vigor.



Ingrid Ohara, nova apresentadora do "MTVixe", ainda conversou com Marina sobre bastidores do "De Férias com o Ex Brasil". As duas entregaram que Pasquarelli ficou com Rico Melquíades após o fim das gravações da segunda edição Celebs.



