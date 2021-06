Thais Braz - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:06

Rio - Thaís Braz usou, neste domingo, o seu perfil do Instagram para compartilhar cliques quentes. A ex-BBB e influenciadora aproveitou o calor de Luziânia, em Goiás, sua terra natal, para se refrescar em uma piscina e tirar fotos usando apenas um biquíni laranja.

"Calma, hoje eu volto pra São Paulo e volto para as minhas fotos de moletom! Deixa eu aproveitar o calor do Goiás com minhas plantas", escreveu a ex-BBB na legenda da foto, que recebeu comentários positivos dos fãs.

"Perfeita", elogiou um seguidor. "Maravilhosa", escreveu outra pessoa. "Gata", afirmou um terceiro admirador.