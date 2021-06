Mau Meirelles entrou no grupo procurando confusão - Reprodução / RedeTV!

Mau Meirelles entrou no grupo procurando confusãoReprodução / RedeTV!

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 00:31

Rio – O humorista Maurício Meirelles recebeu o ex-BBB Caio Afiune no seu programa ‘Foi Mau’, da RedeTV!. Conhecido por fazer pegadinhas nas redes sociais dos seus convidados, Mau dessa vez foi até o extremo e fingiu ser o fazendeiro no grupo de WhatsApp dos integrantes do BBB 21.

Meirelles entrou no grupo procurando confusão. Ele mandou ViihTube tomar banho, fez piada com o casal Carla e Arthur, pediu dinheiro pro Fiuk e, por fim, falou que iria adicionar Juliette no grupo (a campeã do BBB 21 é, até hoje, a única participante que não está na conversa). Adicionando seu próprio celular ao grupo, Mau entrou e tentou se passar pela sister, mas foi logo desmascarado por Viih Tube, que tinha o número dele salvo nos contatos e percebeu o truque.

Apesar do programa só ter ido ao ar nesta segunda-feira (21), ele foi gravado algumas semanas atrás, e a repercussão das pegadinhas feitas nas redes sociais de Caio chegaram a viralizar. Principalmente porque Camilla de Lucas chegou a dar entrevistas falando que a Juliette tinha realmente entrado no grupo, quando na verdade era só parte da pegadinha.

Juliette não tá no grupo gente. Um participante adicionou um número que fingia ser ela pra sair num programa de humor e tds acreditaram. Ou seja, Juliette não entrou no grupo e nem se ela quiser vou deixar entrar. https://t.co/HwSVjJST75 — Camilla de Lucas (@camilladelucas) June 11, 2021

O cara fez uma reunião do BBB 21 melhor que o dia 101 e só por WhatsApp



CAIO NO FOI MAU — Alê Atório (@eaialexandre) June 22, 2021