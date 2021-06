Gerson - Reprodução / FlaTV

GersonReprodução / FlaTV

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 00:21 | Atualizado 23/06/2021 00:26

Rio – O volante Gerson, do Flamengo, participou de uma entrevista de despedida feita pela FlaTV, nesta terça-feira (22). Na homenagem, o camisa 8 riu e chorou relembrando momentos marcantes ao lado dos companheiros Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique, Hugo Moura, Diego Ribas e Gabriel Batista.

Gerson se despede do Flamengo nessa quarta-feira (23), contra o Fortaleza . O Coringa, como é conhecido pela torcida, conquistou esse apelido ainda na época de Jorge Jesus no comando do time, que o colocava para jogar improvisado em diversas posições. Mas o que pouca gente sabe é que o Mister é um dos responsáveis pelo volante não desistir do futebol. Na entrevista Gerson revela que estava quase desistindo de jogar futebol na Itália, mas que Jesus ligava para ele todos os dias, requisitando a presença dele no elenco do Flamengo.