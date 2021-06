Homem com símbolo nazista no braço é expulso de shopping - Reprodução / Internet

Homem com símbolo nazista no braço é expulso de shoppingReprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 00:05

Rio – Um homem ainda não identificado foi expulso de um do Caruaru Shopping, em Caruaru (PE), na tarde desta quinta-feira (17). O moço usava uma faixa com a suástica nazista no braço esquerdo, enquanto andava pelo shopping. Clientes se sentiram constrangidos com a apologia feita e denunciaram o rapaz aos seguranças.

Um vídeo do ocorrido viralizou nas redes sociais. Nele é possível ver uma resistência inicial do homem ao ser abordado. “Estou na minha liberdade!” teria alegado ele. Entretanto, a apologia ao nazismo é crime previsto na constituição pela lei 7.716/89. Ao saber da repercussão, o Caruaru Shopping emitiu uma nota de esclarecimento:

A Polícia Militar chegou a ir até o shopping, porém quando chegou o homem já havia sido retirado do local. O Caruaru Shopping não registrou a ocorrência. O fato repercutiu nas redes sociais.

Nazista no shopping de Caruaru pic.twitter.com/SK6OQRUc8q — Pernambucoshitbot (@Peshitbot) June 17, 2021

Calma, para tudo!



Nazista em Caruaru?

NAZISTA?

Caruaru?



Pera. Não. Em Caruaru? Nazista?



Meu velho, é não.



Nazista no Agreste?

No Agreste?

De Pernambuco?

Na-zis-ta?



É não.



Tá pouco desalinhado isso não.



Das coisas mais tronxas (com X mesmo) do último século.



Em Caruaru? pic.twitter.com/LqMVBcAoue — André Gallindo #VacinaJÁ (@andregallindo) June 18, 2021

"Eu tô na minha liberdade" disse jovem nazista de Caruaru ao ser questionado por fazer apologia ao Nazismo.



Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito: apologia é ao nazismo é crime e deve ser investigado! — Marília Arraes (@MariliaArraes) June 17, 2021