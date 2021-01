Hélder Teixeira é expulso do 'Big Brother' de Portugal por fazer saudação nazista Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 08:16 | Atualizado 29/01/2021 09:26

São Paulo - Hélder Teixeira, participante do "Big Brother Portugal", foi expulso do reality nesta quinta-feira após fazer uma saudação nazista diversas vezes dentro da casa. Após análise das imagens, a decisão foi anunciada ao vivo pela TVI, responsável pela atração em Portugal.

AO VIVAÇO! Participante do Big Brother Portugal sendo expulso após ter feito saudação nazista pic.twitter.com/rdePsbdwqo — vera holtz (@veraholtzirreal) January 29, 2021

Hélder já tinha participado da do "Big Brother" em 2020, e estava agora na temporada "Duplo Impacto", com vários ex-participantes do programa. Nas cenas que circulam pela internet, é possível ver Hélder levantar o braço várias vezes e emular a saudação nazista.

Foram tantas vezes que, em um dos momentos em que faz o gesto, Hélder teve a atenção chamada por outra participante, Helena. "Abaixe o braço. Não faça isso, que isso é péssimo", disse ela.