Influencer desdenha do caso Lázaro e é detonado na web - Reprodução / Instagram

Influencer desdenha do caso Lázaro e é detonado na web Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 02:28

Rio – O Influenciador digital Leo Picon provocou a ira dos internautas na noite desta quarta-feira (16) ao fazer uma piada com o caso Lázaro, que ocorre no Distrito Federal. O ex-MTV sugeriu em seu perfil no Twitter que os assassinatos na capital brasileira seriam falsos, e estariam sendo utilizados para manter as pessoas em casa e evitar uma terceira onda de Covid-19.

“Verdade que o Lazaro é uma fake News para deixar as pessoas com medo de sair de casa e evitar uma terceira onda?”, escreveu Leo em sua publicação. Os seguidores do influencer e demais internautas logo repercutiram a mensagem do rapaz, detonando ele de todas as formas. Momentos depois, a publicação foi excluída.

Publicidade

Publicidade

qual a doença desse aqui????? uma família inteira foi morta brutalmente, faz 1 semana que os moradores de ceilandia e entorno do DF tão se cagando medo sem conseguir dormir em paz pic.twitter.com/brodyTlBth — karol (@queenbiskath_) June 17, 2021

@LeoPicon Chama ele pra sua casa pra ver se realmente é FAKE NEWS — Alex Sannder (@AlexxSannder) June 17, 2021

Publicidade